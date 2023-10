“17 personnes en séjour illégal" connues pour des faits répréhensibles sont encore en Belgique, explique David Clarinval

Et Abdesalem Lassoued n’est pas le seul dans cette situation. Ils sont très nombreux comme l’a expliqué David Clarinval, Vice-premier ministre et ministre fédéral à nos confrères de Sudinfo. “Un très grand nombre de personnes ont reçu un ordre de quitter le territoire qui n’a pas été exécuté. On est presque à 120.000. Il y a, bien sûr, des gens et des familles qui ne posent aucun problème”, confie-t-il.

Et parmi eux, il y en a plus d’une quinzaine qui posent problème : “Par contre, il y a une pointe de la pyramide formée par des personnes qui ont commis des faits répréhensibles sur le plan civil ou qui ont fait l’apologie du terrorisme. D’après les chiffres que m’a confiés la secrétaire d’État Nicole de Moor, on parlait de 77 personnes. Sauf que 37 ont déjà été éloignées et 23 sont en prison. Il en reste donc 17 qui sont en liberté chez nous”, précise-t-il.

Le Vice-premier affirme que la police les suit et les surveille. “Ils sont sous contrôle mais ils ne devraient plus être chez nous”.