Attentat à Bruxelles: A-t-on tiré toutes les leçons du 22 mars 2016? "Il y a eu des manquements", des députés veulent rouvrir le dossier

Après un an et demi de travaux, la commission d’enquête parlementaire sur les attentats de 2016 avait accouché d’un rapport de près de mille pages et 147 recommandations visant, entre autres, à améliorer le fonctionnement des services de sécurité et la lutte contre les phénomènes de radicalisation violente.

”Les derniers événements mériteraient un travail d’inventaire et la mise à jour des recommandations pour mieux protéger notre société”, juge le député de l’opposition Georges Dallemagne (Les Engagés), qui plaide depuis longtemps pour l’installation d’une commission de suivi sur les attentats de 2016. Il est soutenu en cela par Denis Ducarme, député MR dans la majorité. Pour Écolo et le PS, également dans la majorité, peu importe le moyen (commission de suivi ou commission parlementaire classique), du moment que cet inventaire soit réalisé.

”Il ne faut pas croire qu’aucun suivi n’a été fait, précise Gilles Vanden Burre (Écolo). Le dernier état des lieux donné par les ministres date du printemps 2022. À ce moment-là, 80 % des recommandations avaient été réalisées ou étaient en cours de réalisation. Globalement, on est mieux préparés aujourd’hui qu’en 2016 face à la menace terroriste. Mais nous devons effectivement refaire le point” Cet exercice aura sans doute lieu à brève échéance.

Quels enseignements tirés des attentats de 2016 devraient remonter en haut de la pile des priorités ? Voici les premiers éléments qui apparaissent.

1. Les effectifs policiers ont augmenté, mais pas partout

”À l’époque des attentats [de 2016], seuls 11 000 des 13 500 postes du cadre du personnel de la police fédérale étaient occupés. Il faut compléter ce cadre”, pointait une synthèse du rapport de la commission d’enquête. En 2022, la police fédérale a dépassé la barre des 14 000 effectifs, une augmentation d’environ 800 unités depuis le début de la législature (2019).

Cependant, “les moyens dédicacés à la lutte contre le terrorisme ont été siphonnés en partie pour la lutte contre la drogue”, regrette Vanessa Matz, députée Les Engagés. “Le manque d’enquêteurs de la DR3 (la cellule antiterroriste, NdlR) est connu. La DR3 appelle au secours depuis deux ans”, complète son collègue Georges Dallemagne. “En 2016, cette cellule comptait 167 enquêteurs, ils sont 70 aujourd’hui”, affirmait Vincent Gilles, président du syndicat SLFP Police, jeudi, dans La Libre. Un problème d’effectifs que reconnaissent les membres de la majorité.

2. Les services de surveillance locaux n’ont pas vu le risque

”Les outils créés après les attentats pour prévenir et surveiller [les individus radicalisés] comme les CSIL-R (Cellules de sécurité intégrale locales) n’ont pas fonctionné”, juge Mme Matz. “Ces structures marchent très bien, rétorque Eric Thiébaut (PS), sur la base de son expérience de bourgmestre d’Hensies. Elles permettent d’éviter des cas de radicalisation” grâce au dialogue avec les acteurs de terrain, dont les représentants des mosquées. Or Abdesalem Lassoued aurait montré des signes de radicalisation, entre autres dans une mosquée bruxelloise, mais aussi lors de son passage en Italie. “Pourquoi la commune de Schaerbeek (où il résidait, NdlR) ne met pas en place une CSIL-R qui aurait pu surveiller l’évolution de l’individu sur base d’informations fournies par l’Office des étrangers ?”, demande dès lors Vanessa Matz.

Denis Ducarme pointe plutôt le rôle de la “Task force locale” (LTF), qui s’était réunie en juin 2022 pour évoquer le cas d’Abdesalem Lassoued. Selon le député, la LTF aurait pu prendre des mesures contre le terroriste si celui-ci avait été identifié comme un individu radicalisé potentiellement violent et, par conséquent, repris sur les listes de l’Ocam (Organe pour l’analyse de la menace).

”Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), a dit qu’Abdesalem Lassoued n’avait pas de casier judiciaire en Belgique. C’est vrai, reprend M. Ducarme, mais il avait un passif judiciaire en Suède. La LTF a analysé son passif belge sans se soucier de son passif dans d’autres pays européens. C’est une erreur. Il y a eu un manquement. Si on avait tenu compte de son passé en Suède, aurait-il pu basculer sur la liste Ocam ? C’est cela la question.”

“Le fait qu’il n’était pas sur la liste Ocam pose question. Cela aurait pu faire la différence, appuie Gilles Vanden Burre. Mais est-ce qu’on aurait évité le drame ? Ça, personne ne le sait.”

3. Il n’existe pas de “banque carrefour de sécurité”

”Une recommandation n’a pas été mise en œuvre, c’est la constitution d’une banque carrefour sécurité, constate Éric Thiébaut. C’est-à-dire une banque de données qui centralisent tous les délits de droit commun” et à laquelle les autorités auraient accès lorsqu’elles veulent se renseigner sur une personne (comme il existe une banque de données terrorisme).

”Le problème, c’est surtout la centralisation des informations venant de l’étranger” – d’Italie, de Suède et de Norvège dans le cas d’Abdesalem Lassoued –, note Gilles Vanden Burre. À voir si une banque carrefour de sécurité pourrait également reprendre les faits délictueux commis hors de Belgique.

”Il y a toujours ce même mauvais air, celui d’informations qui ne circulent pas”, peste Vanessa Matz. Pour Denis Ducarme, “le problème n’était pas l’échange d’informations entre les services. De mon point de vue, il n’y a pas eu un dysfonctionnement dans l’architecture de sécurité.” Ce qu’il pointe, ce sont des errements dans le travail de la LTF.

”On sent bien que, dans ce dossier, conclut Mme Matz, il y a eu une forme d’habitude de se dire que plus rien de grave ne se passerait et qu’on pouvait relâcher l’attention.”