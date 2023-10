Georges-Louis Bouchez (MR) à La Libre: "Il y a une lutte communautariste entre le PS, Écolo et le PTB, ils instrumentalisent l’électorat musulman"

Au-delà de sa démission, cela pose la question de toute l’organisation du système administratif belge. Il faut aussi être capable de faire son examen de conscience. Comment un dossier peut-il rester sur un bureau plus d’un an sans que cela n’inquiète personne ? C’est aussi un problème d’état d’esprit.

Le MR a-t-il une proposition “disruptive” à ce sujet dans le cadre de son nouveau programme ?

Oui, il faut conditionner la coopération au développement et la délivrance de visas au fait d’avoir des conventions de réadmission avec les pays d’origine. Aujourd’hui, les dignitaires étrangers et leurs familles aiment venir en Europe pour aller dans les belles boutiques, mais il n’y aura plus de visas pour eux sans convention. Ensuite, le suivi administratif et judiciaire pour les personnes fichées et qui sont en séjour illégal doit être beaucoup plus rapide. Les personnes fichées (et en séjour illégal, NdlR) doivent aller en centre fermé et il faut les renvoyer sans délais. Cela a un certain coût. Mais si c’est le prix de la sécurité, ce n’est pas très grave.

La Belgique est-elle laxiste ?

On ne peut pas être aussi dur pour les excès de vitesse et laisser en circulation des gens qui représentent un danger réel. Aujourd’hui, on a environ 600 personnes qui sont fichées comme radicalisées. La Sûreté de l’État elle-même a dit qu’elle ne pouvait pas les contrôler toutes. À chaque fois qu’un attentat a lieu, cela veut dire que l’État a failli à sa tâche première qui est d’assurer la sécurité des citoyens.

Cela fait plusieurs années que l’islamisme fait débat en Belgique et en Europe. Est-il une menace pour nos démocraties ?

L’islamisme, c’est quoi ? Le Larousse dit que l’islamisme vise à faire de l’islam un courant politique. À partir du moment où l’on veut utiliser une religion pour gérer la Cité, on a un problème. L’islamisme est un problème. L’islamisation de la société est un problème. Ce n’est ni à l’islam, ni à la religion juive, ni aux religions chrétiennes de dicter le fonctionnement de la société. Je suis pourtant croyant. A-t-on tiré les leçons des attentats de Bruxelles en 2016 ? Non. Toute une partie de la classe politique ne se rend pas compte des dangers de l’islamisme. Quand on accepte des signes convictionnels dans l’administration, on fait tomber une digue. Quand on accepte des “accommodements raisonnables” dans les piscines, on fait tomber une digue.

En lien avec cette islamisation et les nouveaux drames du conflit israélo-palestinien, sentez-vous monter un nouvel antisémitisme en Belgique ?

En Belgique, il n’est plus possible de brandir un drapeau israélien sans que cela ne suscite de la peur, de la crainte, le rejet de celui qui le brandit. Ce n’est pas normal. Dans une démocratie, la manière dont on traite les Juifs est un indicateur. Quand leur position politique et leur sécurité se sont plus garanties, c’est que la démocratie va très mal.

Il y a un entrisme islamiste en Belgique ?

Clairement. Je voudrais ajouter que les premières victimes de l’islamisme sont d’abord les musulmans. Victimes du terrorisme et victimes du fait que l’islamisme est l’idiot utile de l’extrême droite. À chaque fois que les islamistes gagnent, l’extrême droite gagne. C’est une dialectique explosive. Par ignorance, aveuglement et électoralisme, une partie de la classe politique ne se rend pas compte des conséquences dramatiques de l’islamisation de nos sociétés et de certains quartiers. Cela touche le PTB, le PS et Écolo. Écolo a fait le choix du communautarisme de manière claire. Depuis le tract de Zoé Genot en 2019 (l’élue Écolo avait distribué à Laeken un tract électoral visant à séduire les musulmans, NdlR), tout est allé dans ce sens-là….

Vous forcez le trait…

Aujourd’hui, il y a une lutte communautariste entre le PS, Écolo et le PTB. Ils instrumentalisent l’électorat musulman. Ils enferment une jeunesse de culture musulmane et la manipulent en leur faisant croire que le repli communautaire sera leur seul salut. Nous aussi, au MR, nous avons dans nos rangs beaucoup de représentants de la diversité. Mais ils ne sont pas dans le repli. Ils sont dans l’ouverture à la société, en tant qu’enfants de la démocratie libérale belge.

”Le MR ne veut plus que les mutuelles fassent autre chose que de rembourser les soins de santé”

Parmi les idées programmatiques que Georges-Louis Bouchez va soumettre aux militants libéraux ce dimanche, le fonctionnement des mutuelles occupe une place importante. Selon lui, il faut tout changer… “Le MR ne veut plus que les mutuelles fassent autre chose que de rembourser les soins de santé et d’accompagner les patients. On élimine tout le reste, en fait. Plus de société d’optique, plus de pharmacies, plus de compagnies d’assurances comme P&V, plus de festivals comme Les Solidarités à Namur… Pourquoi changer ce système ? Car les mutuelles font de la concurrence déloyale aux petits opticiens, aux pharmaciens. Et elles jouent un rôle politique en prenant le contrôle de certains hôpitaux. Elles empêchent la réalisation de certaines politiques. Par exemple, à La Louvière, on est incapable de fusionner deux hôpitaux qui sont situés à une rue d’intervalle uniquement car la mutualité socialiste ne veut pas de cette fusion.”

Un référendum sur la limitation dans le temps des allocations de chômage

Autre “rupture” : le MR opte officiellement en faveur de l’instauration de la possibilité de mener des référendums. “C’est tout à fait neuf pour le MR. Cela ne doit pas se faire dans n’importe quelle condition : il faudra obtenir une majorité dans les trois Régions du pays. Et, pour lancer le référendum, il faudrait une décision du parlement ou qu’un pourcentage significatif de la population le souhaite. Les questions ne pourraient pas porter sur des sujets contraires aux textes internationaux, à la Déclaration universelle des Droits de l’homme. On ne pourrait pas rétablir à peine de mort par référendum…” Une idée de sujet à traiter en priorité ? “La limitation dans le temps des allocations de chômage, puisque le monde politique se paralyse sur la question.”