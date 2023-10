Selon André Antoine, de nouvelles taxes ne sont pas à exclure si rien ne change en Wallonie

Dans l’opposition en Wallonie, l’ancien ministre du Budget (2009-2014), André Antoine (Les Engagés) qui quittera la vie politique en fin de législature, est alarmiste. Il s’est penché sur la situation financière de la Belgique et de chacune de ses entités. Il considère que face à l’éventuel retour des mesures d’austérité budgétaire décidé au niveau européen, “plus que d’autres, nous allons devoir apprendre à ne plus dépenser au-delà de nos recettes comme c’est le cas depuis quelques années !”.

Du jamais vu

Le député wallon reprend les derniers chiffres wallons connus pour illustrer son propos. “Le budget 2023 présentait des recettes de 16,551 milliards d’euros contre des dépenses de 22,341 milliards. Pour l’exercice 2024, le gouvernement augmente encore sa dette du maximum d’endettement autorisé par le comité régional du trésor, à savoir 2,5 milliards tout en spéculant de manière hasardeuse sur un excèdent de trésorerie de 700 millions au sein d’institutions pararégionales sans trop se soucier de savoir si ces moyens ne correspondent pas à des engagements budgétaires préexistants qu’il faudra honorer financièrement tôt ou tard !” Et il ajoute qu’avec “cette nouvelle tranche d’emprunts 2024 arrêtée provisoirement à 2,5 milliards, la dette consolidée wallonne dépassera les 43 milliards dès l’année prochaine si on y inclut la part wallonne dans la dette hospitalière (de 4,8 milliards) ainsi que la dette assurance inondations d’1,4 milliard. Avec une dette aussi vertigineuse, nous approcherons un rapport dette-recettes propres de près de 250 %, du jamais vu dans l’histoire de nos institutions politiques régionales”.

Et si on ajoute à cela les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vit avec un budget à enveloppe fermée malgré des coûts en hausse chaque année, le tableau est de plus en plus sombre. “Là aussi, les dettes s’accumulent pour atteindre, en 2024, près de 14,5 milliards contre 8,4 milliards en 2019. À ce rythme de déficit annuel, les experts prédisent une dette de plus de 18 milliards en 2026 sans y intégrer le milliard emprunté pour les bâtiments scolaires ni un certain nombre de réformes arrêtées aujourd’hui et qui affecteront par leurs dépenses programmées les finances communautaires dès l’année 2025 et suivantes”.

À ce titre le projet des présidents des partis de la majorité francophone (la même qu’en Wallonie) de transférer certaines compétences de la Fédération vers les Régions est très flou sur la question de moyens financiers. Le transfert de ces compétences s’accompagnera-t-il des moyens financiers ou bien ceux-ci seront-ils pris en charge par les régions ? C’est fondamental, bien entendu s’il est question de donner de l’air à la Fédération.

Six milliards de dettes locales

Enfin, André Antoine évoque les finances des communes et villes de Wallonie. “Les pouvoirs locaux belges présentent une dette globale de 6 milliards à intégrer dans le calcul de la dette consolidée de la maison Belgique pour déterminer la dette globale de 60 % du PIB selon les prescrits européens”.

Pour lui, il faut revoir les choses de fond en comble et à tous les étages. Au fédéral il évoque une réforme fiscale, “privilégiant le salaire net en poche”, une réforme du marché du travail pour augmenter l’activité économique, etc. Quant à la Wallonie elle devra réfléchir à abandonner certaines de ses politiques. Sans quoi, il voit mal comment on se passerait de nouvelles taxes. “Il faudra prendre des décisions courageuses”, conclut-il. À l’exception de la Flandre, les futurs gouvernements sont concernés et devront travailler de concert, selon lui.