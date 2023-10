Tension au sein de l’Open VLD : Gwendolyn Rutten, qui loupe le poste de ministre de la Justice, renonce à la politique nationale

Une libérale pas assez à droite

Avec le départ de Gwendolyn Rutten, une page (douloureuse) se tourne. En 2020, elle avait annoncé qu’elle ne se présenterait pas pour un nouveau mandat après avoir passé sept ans à la tête de l’Open VLD. La libérale, qui affichait une ligne politique progressiste, devait alors affronter de puissantes critiques internes. Certains voulaient que l’Open VLD renoue avec une doctrine plus droitière sur le plan économique. Parmi ces contestataires, on trouvait… Vincent Van Quickenborne.

Après les élections de 2019, Gwendolyn Rutten avait irrité une partie de ses troupes en se montrant rapidement tentée par un accord de majorité fédérale associant les libéraux aux socialistes et aux écologistes. Elle semblait se soumettre aux plans de Paul Magnette, qui assumait une mission d’informateur. La fin de cette histoire est ironique : Egbert Lachaert lui succédera à la tête de l’Open en promettant une politique “donkerblauw”, bleu foncé. Et, pourtant, c’est lui qui acceptera d’embarquer son parti dans la Vivaldi, aux côtés des rouges et des verts… Depuis lors, Gwendolyn Rutten était restée discrète, assumant son mandat de bourgmestre d’Aarschot, dans le Brabant flamand.

Le fait de ne pas avoir été retenue comme ministre la Justice porte également la trace de ses mauvaises relations avec le Premier ministre, Alexander De Croo. La rupture entre ces deux personnalités date de 2014. Dans le gouvernement Michel, l’ancienne présidente des libéraux flamands ne lui avait confié que des compétences peu visibles. Il était déçu. Au sein de l’Open VLD, c’est Maggie De Block qui avait raflé le gros portefeuille : les Affaires sociales et la Santé publique. Neuf ans plus tard, Alexander De Croo lui aurait-il rendu la monnaie de sa pièce ?