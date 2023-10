Attentat de Bruxelles : pour la N-VA, le renforcement promis de la police judiciaire bruxelloise est "irréaliste"

Samedi soir, à la suite de l’attentat qui a coûté la vie à deux supporters de football suédois et de la démission du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le cabinet nucléaire a décidé de prendre cinq mesures pour renforcer la justice et la police à Bruxelles. La police judiciaire fédérale de Bruxelles – qui joue également un rôle important dans les enquêtes sur le terrorisme – sera renforcée de 50 personnes et la police des chemins de fer de Bruxelles recevra 25 personnes supplémentaires, a-t-il été décidé à l’époque.