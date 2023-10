"Bart De Wever ou Theo Francken déclarent que les Wallons sont des junkies ou des fainéants. Et nous, on ne réagit même plus"

“En Belgique, on a de grandes différences socio-économiques entre nos régions […] mais ils sont instrumentalisés systématiquement par la classe politique, singulièrement la droite nationaliste et l’extrême-droite flamande”, résume le secrétaire d’État socialiste. “En France, il y a beaucoup plus de différences et de transferts entre la Lorraine et la région de Lyon qu’entre la Flandre et la Wallonie. Mais jamais vous n’allez entendre un Lyonnais dire à un Lorrain que c’est un fainéant et qu’il vit aux crochets de la sécurité sociale. ”

Fervent défenseur de la Belgique et de son unité, Thomas Dermine regrette le discours caricatural de certains confrères politiciens. “C’est toujours le même réflexe, peu importe la minorité : on réduit l’autre à une série de caractéristiques très simples. Pour les Flamands, le Wallon est un fainéant qui vit aux crochets de la sécurité sociale. Si, dans le discours de la N-VA, vous changez le Wallon par une autre minorité ethnique ou religieuse, vous avez un discours qui est ouvertement raciste. Il y a certains réflexes qui sont communs avec des discours racistes. ” Et l’homme de citer nommément deux élus. “Aujourd’hui, dans des interviews diffusées dans mes médias de premier plan, vous pouvez avoir Bart De Wever ou Theo Francken qui déclarent que les Wallons sont des junkies ou fainéants. Et nous, en tant que Wallons, on ne réagit même plus. ”

“Ces clichés sont tellement martelés au nord du pays que nous, les Wallons, avons fini par les incorporer. Ça a fini par déteindre sur notre identité”, estime encore Thomas Dermine. “À 37 ans, j’ai envie de me battre pour ma région. Et pour ça, se départir de ses clichés, c’est essentiel. ”

S’il reconnaît que la Wallonie doit faire plus pour diminuer son taux de chômage, le secrétaire d’État l’assure : tout n’est pas perdu. Et la tendance peut même s’inverser. “Les transferts d’argent entre les régions, c’est l’exemple type d’un cliché. Oui, c’est beaucoup d’argent (7 milliards d’euros) mais par rapport à la solidarité dans tous les États européens, c’est relativement faible. Et vous savez que certains régimes de la sécurité sociale, comme les pensions, sont déjà inversés ? ! ” Signe qu’il faut rester optimiste pour les années à venir, y compris au sud du pays.