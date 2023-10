Mécontent par la décision de son parti, Patrick Dewael (Open Vld) envisage de siéger comme indépendant à la Chambre

À lire aussi

Le remplacement de M. Van Quickenborne par son chef de cabinet adjoint, le magistrat Paul Van Tigchelt, a provoqué des remous chez les libéraux flamands. La députée flamande et ex-présidente, Gwendolyn Rutten, citée parmi les favorites, a annoncé qu'elle quittait la politique nationale, regrettant un manque de respect de son parti. Le bourgmestre d'Ostende et ancien ministre régional, Bart Tommelein, a fait savoir qu'il ne siégerait plus au bureau du parti. La députée flamande Mercedes Van Volcem a appelé quant à elle les dirigeants de son parti à en respecter les mandataires et dit vouloir convaincre Mme Rutten de revenir sur sa décision.