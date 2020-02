La classe politique belge est enserrée dans un filet de plus en plus étroit. De déclarations fortes en sorties médiatiques qui détonnent, les options tombent les unes après les autres. L’alliance entre le PS et la N-VA ? Elle est morte vendredi après que Paul Magnette a annoncé dans la presse ce que tout le monde avait compris depuis plusieurs semaines : le président du PS "en a marre" de discuter avec la N-VA. Vexés, Bart De Wever et Theo Francken ont appelé lundi à former un "front flamand" face aux "ukases" du Parti socialiste.

Cette piste de solution étant enterrée, on (re)passe à la Vivaldi, alors ? Ici aussi, c’est compromis.