On n’efface pas d’un simple trait de plume quarante-deux ans de maïorat Lippens à Knokke-Heist. Mais la commune la plus huppée de la Côte a bien l’intention de tenir son rang. L’héritage de Léopold Lippens semble d’ailleurs coulé dans le marbre, au moins jusqu’en 2024. "Pendant tout le week-end, on entendra beaucoup parler français sur la digue, les francophones adorent venir à Pâques", affirme Baudouin Swolfs, depuis son agence immobilière située sur la digue, près du Casino.