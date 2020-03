Un mois et demi après le séisme politique qui a conduit à l’exclusion du PS du très populaire Emir Kir, "La Libre" est retournée prendre la température en terres tennoodoises.

Place Houwaert, Saint-Josse-ten-Noode. Il est à peine neuf heures du matin, ce vendredi-là, lorsque nous atteignons le cœur populaire de la commune la plus densément peuplée de la capitale. Entre les bolides filant à fière allure, on se faufile. Notez bien d’emblée : la voiture est reine en terres tennoodoises. Et n’allez pas y lâcher le gros mot de "zone trente". Oh que non ! La mesure serait politiquement bien trop impopulaire pour le maître de ces lieux.