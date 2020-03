Dimanche, la Première ministre Sophie Wilmès (MR) a commémoré le quatrième anniversaire des attentats du 22 mars 2016 en Belgique dans un cercle restreint au monument à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme, place Schuman à Bruxelles.

Elle l'a fait en collaboration avec un petit nombre de représentants des associations de victimes, de l'aéroport de Bruxelles et de la société de transport public STIB. C'était une cérémonie de commémoration très courte mais intime qui a commencé par la présentation d'une couronne de fleurs par le Premier ministre au monument. Par la suite, les associations de victimes Life4Brussels et VEurope ont déposé des fleurs, tout comme les PDG de Brussels Airport Company et de la société de transport public bruxelloise STIB. La cérémonie s'est terminée par l'accompagnement musical d'un musicien de l'Orchestre national de Belgique.

En raison de la menace du coronavirus et de la décision du Conseil national de sécurité d'annuler tous les événements dans notre pays, cette année n'a été qu'un moment commémoratif. Outre le Premier ministre Wilmès, le vice-premier ministre et ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) était également présent.

Une distance sociale suffisante a été maintenue pendant la cérémonie. Les autres moments de commémoration prévus à l'aéroport de Bruxelles, à la station de métro Maalbeek et également au Résidence Palace ont été annulés.