La requête devant la Cour européenne des droits de l'homme d'une famille syrienne à qui la Belgique avait refusé en 2016 une demande d'asile introduite via une ambassade est irrecevable, a tranché mardi la haute juridiction.

Elle note toutefois que sa décision n'empêche pas les Etats de fournir des efforts pour faciliter l'accès aux procédures d'asile par le biais de leurs ambassades ou de leurs consulats

Retour sur les faits. Le 12 octobre 2016, un couple syrien d’Alep et ses trois enfants mineurs déposent une demande de visa de court séjour (moins de 90 jours) à l’ambassade de Belgique de Beyrouth, au Liban. Ils souhaitent se rendre en Belgique de façon légale et sûre afin d’y introduire une demande d’asile. Ces orthodoxes disent être menacés de persécution en raison de leurs croyances religieuses.

Leur demande est rejetée par l’Office des étrangers, qui les soupçonne de vouloir séjourner durablement en Belgique mais le Conseil du contentieux des étrangers estime que l’Office des étrangers n’a pas pris suffisamment en compte le danger encouru et finit par imposer à l’État belge de délivrer un visa ou un laissez-passer à la famille.

C’est à ce moment-là que Theo Francken, ex-secrétaire d’État à l’Asile et la Migration (N-VA), entre en scène. Il refuse de délivrer le moindre document à la famille.

Les avocats de celle-ci introduisent une requête en référé et le tribunal de première instance leur donne raison, stipulant que des astreintes de 4.000 euros par jour de retard seront dues tant que l’État belge ne respecte pas la décision du CCE.

La mise en scène de Francken

On verra un huissier se présenter au cabinet de Theo Francken, histoire de lui notifier la décision de justice. Francken se met en scène: il prend la pose dans une pièce vide du cabinet et poste sur sa page Facebook : “Avec ou sans meubles, nous continuons à travailler. Mon équipe et moi pouvons toujours demander l’asile au cabinet de mon bon collègue et ami Jan Jambon.”

L’ex-secrétaire d’État en rajoute une couche: selon lui, l’ordonnance du tribunal est “déconnectée de la réalité” et elle pourrait entraîner la Belgique “dans un nouveau chaos de l’asile”.

Ces phrases soulèvent un tollé d’indignation dans les rangs de l’opposition et mettent mal à l’aise le partenaire francophone de la N-VA au sein du gouvernement fédéral, autrement dit le MR.

Sur le fond, devant le tribunal de première instance, la famille est déboutée mais elle obtient gain de cause en degré d’appel. Francken ne lâche toutefois pas le morceau. L’État entame lui aussi une procédure unilatérale. La suite: des actions et des recours devant une série de juridictions et d’instances. Au final, la famille syrienne finit par perdre sur des arguments techniques.

Un arrêt qui soulage l’Etat belge

Entre-temps, Theo Francken a pu se réjouir de l’arrêt rendu le 7 mars 2017 par la Cour de justice européenne (CEJ). Celle-ci avait été saisie d’une question préjudicielle posée par le Conseil du contentieux des étrangers. Question relative à l’interprétation restrictive par la Belgique du Code européen des visas.

La Cour avait estimé que les États membres européens ne sont pas tenus de délivrer des visas aux réfugiés qui sont en danger. En février, l’avocat général de la Cour avait pourtant dénoncé l’interprétation restrictive du Code des visas par la Belgique et considéré que les États membres devaient accorder un visa aux candidats à l’asile en situation de danger dans leur pays. La Cour n’avait pas suivi son avocat général et avait estimé que les demandes de la famille syrienne concernée relevaient du seul droit national. Quoi qu’il en soit, la famille n’a pas abdiqué et elle a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dont la Grande Chambre a rendu sa décision ce mardi.