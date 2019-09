2

Bernard Clerfayt: "Interdire l’abattage rituel sans étourdissement à Bruxelles ? Nous n’avons pas d’accord"

Du haut de sa tour, quatorzième étage boulevard Saint-Lazare, l’homme observe la scène. "D’ici, j’ai une vue imprenable sur Schaerbeek", s’amuse-t-il d’emblée. Le bourgmestre en titre de la Cité des ânes souhaiterait-il garder un œil sur sa très chère commune ? "J’ai une totale confiance en Cécile Jodogne", réplique-t-il. Pour mémoire, l’ancienne secrétaire d’État bruxelloise est désormais bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek. Le 18 juillet dernier, Bernard Clerfayt (Défi) a décroché un vaste portefeuille ministériel au sein du nouveau gouvernement bruxellois. Il est notamment en charge de l’Emploi, de la Formation et du Bien-être animal. Après avoir ferraillé ferme durant les négociations estivales, votre parti n’a finalement pas conservé la compétence de l’Économie en parallèle de la Formation et de l’Emploi. Est-ce un regret ? La volonté initiale était effectivement de pouvoir continuer dans la dynamique qui avait été lancée par Didier Gosuin, et donc de conserver un "package" Économie-Emploi-Formation.