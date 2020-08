Alain Onkelinx, frère et fier de Laurette: "Il y avait de la haine à son égard, il y a même encore des gens qui la détestent, c’est dingue" Politique belge Stéphane Tassin

© BELGA

Dans la fratrie Onkelinx - où ils sont six -, il n’est pas le plus connu. À la première place, on retrouve évidemment sa petite sœur, Laurette, née moins de deux ans après lui. Et, en deuxième position, son grand frère Patrick, cafetier célèbre dans la région de Seraing, "Il est plus connu que moi", explique notre interlocuteur. Lui, c’est Alain, et comme sa sœur il fait de la politique. "J’ai commencé après elle, en 2000 avec les élections provinciales, parce que le parti cherchait quelqu’un pour pousser la liste (il a fait un carton - NdlR). Mais, avant cela, j’avais toujours milité au PS. J’ai travaillé durant vingt ans à l’ALE (l’Association liégeoise d’électricité - NdlR) et j’étais délégué syndical pendant quinze ans."