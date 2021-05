Interrogé à propos de la vaccination dans la région bruxelloise, qui a tendance à être considérée comme lente, Alain Maron défend bec et ongles le bilan actuel sur son territoire. "Actuellement, on a administré 506.000 dose à Bruxelles, de la responsabilité des autorités bruxelloises. Cela fait presque un habitant vacciné sur deux et ce n'est donc certainement pas moins que le taux de vaccination dans les autres régions. Il ne faut pas oublier également les dizaines de milliers de personnes qui travaillent à la commission européenne, dans le social ou les Corps Diplomatiques par exemple, qui se font vacciner à Bruxelles mais qui ne sont pas reprises dans les statistiques de la région concernant la vaccination."

A la question de savoir pourquoi Bruxelles ne vaccine pas encore les moins de 40 ans, Alain Maron indique que sa région préfère descendre les tranches d'âges par paliers de 5. "Nous sommes passés en phase 2 à Bruxelles il y a plusieurs semaines, la Wallonie vient de le faire il y a quelques jours, donc nous avons vacciné plus vite des personnes plus jeunes. Mais il est vrai que nous descendons par paliers de tranche d'âge de 5 ans toutes les semaines, voire toutes les deux semaines.

La raison pour laquelle cette stratégie a été adoptée est simple : il faut tout d'abord vacciner les personnes âgées qui sont toujours réticentes. "Actuellement, nous sommes chez les plus de 46 ans qui peuvent prendre rendez-vous ou s'inscrire sur Bruvax. A côté de ça, nous faisons encore un énorme travail chez les + de 65 ans qui n'ont pas encore été vaccinées malgré une première invitation. Vendredi à 18h, ce sera au tour des personnes de 41 ans de pouvoir avoir la possibilité de l'être."

Concernant une probable 3e dose qui devrait être administrée dans les mois ou les années à venir, le ministre de la Santé dans la région Bruxelles-Capitale estime qu'il faudra certainement y passer. "On va sans doute encore devoir vacciner de manière régulière en 2022 et en 2023, une partie de la population. Tous les variants m'inquiètent. Nous devrons donc sans doute avoir cette 3e dose pour éviter une 4ème une 5ème voire une 6ème vague de coronavirus."