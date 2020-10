Sur un extrait videofilmé de ces propos tenus en commission, on y voit le ministre dire, en videoconférence, qu'"il n'est pas recommandé de multiplier les tests pour multiplier les tests. D'abord parce que ça vient engorger inutilement, la multiplication des tests pour une même personne. Et puis, l'impact des tests, il est environnemental d'abord. Ca fait une masse considérable de déchets, bon."

Sur un montage video diffusé sur Twitter, le cdH a également repris les propos rageurs de la cheffe du groupe cdH Céline Fremault signifiant que dire que cet acte médical a un coût environnemental est "inaudible" et que l'"on court à la catastrophe".

Le ministre Maron a quant à tenu à lui rappeler jeudi soir que la Région bruxelloise investissait massivement dans le testing à raison de 35.000 tests actuellement et, dans quelques semaines, de 60.000 tests par semaine.

"Nous inaugurons par exemple le centre de tests Heyzel la semaine prochaine et Anderlecht ensuite. Au total, 7 nouveaux centres de test sont ouverts... Bruxelles est depuis un moment la «province» où on teste le plus en Belgique, ce qui est logique au regard de la situation sanitaire. Il est évident que toutes les personnes qui doivent être testées (symptomatiques, contacts à risque, protocoles particuliers de sécurité dans les maisons de repos et collectivités...) doivent absolument avoir accès aux tests, dans les meilleures conditions possibles et sans limite tant qu'elles sont dans les conditions du test. Et c'est ce que la Région met en œuvre", a souligné Alain Maron.

Selon celui-ci, la Région investit massivement par ailleurs, depuis le début de la crise, dans les secteurs social/santé pour faire face à la pandémie. "Testing/tracing, soutien en plus aux secteurs sans abris et santé mentale, soutien aux maisons de repos, matériel, etc. Et nous allons continuer", a-t-il ajouté.

"Je regrette que certains de mes propos qui portaient sur une question annexe, à savoir les conséquences potentielles que les mêmes personnes se fassent tester de manière très régulière, soient utilisés de manière caricaturale. Je ne souhaite pas tomber dans des polémiques politiciennes: ma priorité va à la gestion de la crise, dans ses différents aspects relevant des compétences régionales, en collaboration avec les autres niveaux de pouvoir", a-t-il conclu.