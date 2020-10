"Nos citoyens et entreprises ont tout intérêt à ce que les règles soient claires et sans équivoque pour l'ensemble du pays", a déclaré le Premier ministre.Un comité de concertation a été annoncé plus tôt dans la journée. Prévu pour ce vendredi après-midi, il devrait se pencher sur d'éventuelles nouvelles restrictions pour l'ensemble de la Belgique.