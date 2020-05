Alexander De Croo, vice-Premier Open VLD et ministre fédéral des Finances, estime que la situation budgétaire reste viable. Il pointe une série de dysfonctionnements dans la gestion de la crise sanitaire. Entretien.

La Belgique, comme bien d’autres pays, traverse une double crise, sanitaire et économique. Afin de sauvegarder les entreprises, les pouvoirs publics ont dû et devront encore intervenir à coups de milliards d’euros. Les déficits et les dettes publiques explosent mais Alexander De Croo (Open VLD), vice-Premier ministre et ministre des Finances, estime que la Belgique pourra tenir le choc.

La pérennité des finances publiques belges est-elle menacée ?