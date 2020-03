Alexander De Croo: "On ne jette pas l'argent par les fenêtres" © BELGA Politique belgeInterview François Mathieu

"Comparé à ceux qui sont sur le front hospitalier, et ceux qui travaillent, qui prennent des vrais risques, ma fatigue n'est rien. Je serai le dernier à m'en plaindre...", lance Alexander De Croo. Le ministre des Finances (Open VLD) est forcément sur tout les fronts. "Et je dois dire que même si c'est compliqué, même si c'est dur, on fait front. Mais jouer les facilitateurs dans cette crise inédite, c'est le moins que je puisse faire." Entretien.