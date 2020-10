Après la prestation de serment des nouveaux députés, Alexander De Croo a pris la parole. "Alors que notre pays traverse la plus grande crise en tant de paix, notre nouveau gouvernement entre en fonction, a-t-il commencé. Les dommages occasionnés par ce virus ne sont pas uniquement d'ordre médical, notre société est sous pression. Dans l'histoire de notre pays, jamais autant de personnes ont perdu leur emploi en même temps. La menace d'une nouvelle vague de contaminations et l'incertitude qui plane autour du vaccin, laisse craindre de nouveaux problèmes. (...) Notre pays, nos entreprises,... ne peuvent pas se permettre de nouveaux confinements généralisés. Nous ne pouvons vaincre le coronavirus que si nous respectons tous un nombre de règles très simples." M. De Croo a ainsi rappelé les six règles d'or. Il a précisé que le souci des autres occupait une place majeure dans l'accord gouvernemental. "Nous investirons davantage dans les soins de santé, a-t-il détaillé. Nous ferons en sorte qu'il y ait davantage de personnel au chevet des patients."

Covid oblige, il a fallu trouver une salle assez grande pour accueillir l'entièreté des députés dans le respect des distances sanitaires obligatoires. La Chambre ne le permettant pas, c'est dans l'hémicycle du Parlement européen que M. De Croo prononce sa déclaration gouvernementale. Il va ainsi détailler la programme de politique générale sur lequel se sont mis d'accord les sept partis qui composent ce nouvel exécutif.Les parlementaires débattront par la suite des points qui ont été exposés par le nouveau Premier ministre.