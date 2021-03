François Desquesnes (CDH): "Alors que tout le monde avance, que fait la Wallonie pour la relance ?" Politique belgeInterview Stéphane Tassin

Je suis désespéré par le gouvernement wallon qui donne le sentiment de se cacher derrière la gestion de cette crise, pour ne pas faire autre chose." Ces propos sont ceux de François Desquesnes, chef du groupe CDH (dans l’opposition aux côtés du PTB) au Parlement wallon. Et même sur l’anticipation de l’après-crise Covid, le député est sévère puisqu’il estime que l’exécutif (PS-MR-Écolo) dirigé par Elio Di Rupo (PS) "n’anticipe pas les choses. Le ministre-Président a annoncé en avril 2020 la mise en place d’un plan nommé Get Up Wallonia et il a fallu attendre le mois d’octobre pour qu’on commence à y travailler sérieusement".