Alors que la polémique sur le carnaval d’Alost refait surface, Jacques Brotchi nous fait part du courrier qu’il avait envoyé à Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco, le 15 mai dernier.

Dans cette lettre, et en sa qualité de président du Sénat de Belgique qu’il était encore avant les législatives, soit en affaires courantes et sans gouvernement majoritaire, Jacques Brotchi salue “la décision courageuse de rappeler avec fermeté que l’Unesco condamne toutes les formes de racisme, d’antisémitisme, d’islamophobie et de xénophobie et d’envisager, pour ces motifs, le retrait du Carnaval d’Alost des listes de la Convention du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.”

Puis, à titre personnel, l’élu MR et membre de la communauté juive de Belgique, poursuit: “L’esprit de satire du Carnaval d’Alost et la liberté d’expression ne sauraient servir de paravent à des manifestations de haine, quelles qu’elles soient. En l’espèce, je juge ces caricatures d’autant moins acceptables qu’effectivement, ce n’est, de plus, pas la première fois que des chars racistes et antisémites défilaient dans ce festival”.

Pour rappel, c’est finalement le bourgmestre d’Alost qui a retiré l’évènement de la liste de sa propre initiative.

Le courrier envoyé par Jacques Brotchi