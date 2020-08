C’est le cœur serré, la gorge nouée que j’écris ces lignes. Il n’y a pas d’amitié entre une femme politique et un journaliste. Distance oblige. Mais parfois, pourquoi le cacher, une certaine complicité s’installe. Et avec Madame Spaak, si chère Antoinette, il y a aussi des heures de connivence et d’humour nées il y a cinq ans, quand elle accepta une longue série d’entretiens qui servirent de matière première à un livre, publié chez Racine.

Avant d’entamer le récit de sa vie, de sa belle vie, elle m’avait invité à prendre un café chez elle, à Ixelles, dans ce petit appartement au dernier étage dans une avenue calme. Il fallait être sûr que nos caractères s’accordent. Après quelques minutes et quelques éclats de rire, la chose était entendue. "Je pense que nous pouvons travailler ensemble", avait-elle conclu, enjouée. Sur le canapé, à côté d’elle, elle avait rassemblé une série de cahiers, aux pages un peu jaunies.

Une évocation de Francis Van de Woestyne.