La Belgique semble enlisée dans la crise. La difficulté de trouver un compromis entre partis du nord et partis du sud du pays replace le pays face à son devenir. Faut-il à nouveau réformer la Belgique ? Et si oui, comment et pour faire quoi ? Durant la trêve, “La Libre” interrogera une dizaine de personnalités issues de différents univers pour leur demander de décrire la Belgique dont ils rêvent.

Luc Devoldere dirige l’ASBL Ons Erfdeel qui propose une information et une réflexion sur les développements culturels et sociaux des Plats Pays. Ses bureaux à Rekkem avec une vue imprenable sur la campagne flamande sont situés à cinq mètres de la frontière avec la France et à un kilomètre de la frontière linguistique.