Composée d'espèces de faux écrans de télévision de couleur orange, la façade emblématique, située au numéro 41 rue des Deux Eglises, pourrait ne plus faire long feu. En effet, le parti qui est propriétaire du bâtiment subit le contre-coup des dernières élections qui a vu le cdH perdre un bon nombre de députés. La réduction de son nombre de collaborateurs et le fait d'avoir choisi de rejoindre l'opposition au fédéral, en Wallonie et à Bruxelles obligent le parti à repenser son siège car celui-ci s'avère trop grand avec ses 2500 mètres carrés.

Le secrétaire général du cdH, Gauthier de Sauvage, explique à nos confrères qu'"une réflexion est en cours" et que "trois options sont sur la table: vendre, louer ou procéder à une rénovation. Les différentes options ont leurs avantages et leurs inconvénients". Avec un faible score au dernier scrutin, le fait de quitter le siège du parti pourrait constituer une sorte de déclic et de moment de rupture avec le passé, ce qui pourrait replacer le cdH au centre de l'échiquier de la politique francophone.

Les Humanistes souhaitent désormais se pencher sur l'avenir: "Il y a également des considérations en termes de bien-être au travail avec le développement des nouveaux modes de travail comme le home-working, le co-working", ajoute le secrétaire général évoquant le personnel du parti. "Par ailleurs, quelle que soit l'option choisie, notre autre souci est d'ordre énergétique. Si nous quittons le siège actuel, nous devrons trouver un bâtiment plus adapté en matière de normes environnementales".

Une chose est plus ou moins certaine, c'est que la prochaine localisation du siège sera vraisemblablement en Région de Bruxelles-Capitale.

Un bâtiment charismatique

Pour la petite histoire, le Parti social chrétien et le CVP néerlandophone se sont installés au 41 de la rue des Deux Eglises en 1950. En 1963, des travaux sont entamés en intérieur et en façade. Deux ans plus tard, le siège modernisé est inauguré et laisse apparaître un aspect avant-gardiste.