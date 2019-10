Plusieurs députés flamands ou fédéraux vont intégrer dans les prochaines heures le gouvernement flamand.

Comme de coutume, de nouveaux visages prêteront donc serment devant les parlements fédéral et flamand pour les remplacer. Pour la N-VA, outre le futur ministre-président Jan Jambon, Ben Weyts, Zuhal Demir et Matthias Diependaele feront partie de l'exécutif. Le premier cité sera remplacé par Wim Van der Donckt à la Chambre, lui qui avait déjà rejoint l'hémicycle comme suppléant lors de la précédente législature. Le successeur de Zuhal Demir y sera Joy Donné, l'ancien chef de cabinet du l'ex vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur Jan Jambon. Au parlement flamand, c'est normalement Joris Nachtergaele qui remplacera Ben Weyts, tandis que le siège de Matthias Diependaele reviendra à Arnout Coel.

Au CD&V, Wouter Beke et Hilde Crevits seront chacun remplacés dans leur hémicycle. D'après les listes électorales, cela devrait être respectivement par Steven Matheï et Brecht Warnez.

Enfin, du côté de l'Open Vld, on attend encore les noms définitifs des futurs ministres flamands. Celui de Bart Somers semble en tous cas une certitude. Si c'est effectivement le cas, le bourgmestre de Malines sera remplacé par Tom Ongena au sein du parlement flamand. Ce dernier était d'ailleurs son porte-parole lorsque Bart Somers a occupé la présidence du parti libéral.