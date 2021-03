Après la saga photovoltaïque, le fameux "arrêt azote" : Zuhal Demir face à la grogne des agriculteurs Politique belge Jacques Hermans

© BELGA

Présentée comme la leading lady censée incarner "le pouvoir du changement" ("de kracht van verandering") que prône la N-VA, Zuhal Demir, la ministre flamande en charge de la Justice, de l’Énergie, de l’Environnement et du Tourisme, est aujourd’hui bien mal prise. Ses tracas concernent essentiellement ses compétences en matière d’environnement héritées de ses prédécesseurs, les libéraux Bart Tommelein et Lydia Peeters d’une part et les chrétiens-démocrates Joke Schauvliege et Koen Van den Heuvel d’autre part.