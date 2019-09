La députée fédérale Yasmine Kherbache (SP.A), ancienne cheffe de cabinet du Premier ministre Elio Di Rupo (PS), est candidate à un poste de juge à la Cour constitutionnelle. Elle devrait y remplacer l’ex-ministre des Affaires étrangères, Erik Derycke (apparenté SP.A), qui, à 70 ans, sera admis à la retraite. En principe, le siège de M. Derycke doit rester dans la famille socialiste. Vendredi, c’est Écolo qui avait décidé que son ex-coprésidente, Zakia Khattabi, serait candidate.

La Cour constitutionnelle est composée de six juristes et six anciens parlementaires en activité depuis au moins cinq ans et âgés d’au moins 40 ans. Il revient alternativement à la Chambre et au Sénat - cette fois-ci - de présenter au Roi (gouvernement) une liste de candidats. La liste doit être approuvée à la majorité des deux tiers.