Els Ampe, membre de l'Open VLD, a demandé à Sophie Wilmès, dans une vidéo postée sur Twitter, de stopper "la dictature du lockdown". Des propos que Maggie De Block, membre du même parti, ne cautionne pas.

" Les Belges n'en peuvent plus, les commerces font faillite et les cafés suivent ", s'est exprimée Els Ampe ce dimanche 26 avril sur Twitter. S'adressant à la Première ministre Sophie Wilmès, elle s'est basée sur des propos du virologue Marc van Ranst, qui émettait récemment l'hypothèse qu'après la mi-mai, plus aucun Belge ne mourrait du nouveau coronavirus. " Il n'y a donc aucune raison scientifique de garder les jeunes gens en bonne santé chez eux, les cafés et restaurants fermés et les commerces dans l'incertitude ", a déclaré Els Ampe, avant de conclure : " Arrêtez la dictature du lockdown ".

Interrogée par l'équipe du magazine flamand Terzake sur les propos tenus par sa collègue, la ministre de la Santé Maggie De Block ne s'est pas étendue sur le sujet. " C'est mortel ", a-t-elle réagi. "Je ne soutiens pas cela, ça n'a pas de sens ", a-t-elle protesté, condamnant donc les réclamations d'Els Ampe à Sophie Wimès.