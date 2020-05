La Belgique va accueillir 18 mineurs non accompagnés issus des camps grecs, annonce vendredi le cabinet de la ministre en charge de l'Asile et de la Migration Maggie De Block (Open Vld).

"Notre pays répond, par cette reprise unique, à une demande de la Grèce, alors qu'elle est sous pression à la frontière extérieure de l'Union européenne. Cette solidarité doit cependant aller de pair avec davantage de responsabilité et une répartition équitable des charges entre tous les états membres de l'Union européenne", ajoute la ministre.

Les dix-huit mineurs non accompagnés très vulnérables vivent en ce moment dans des conditions extrêmement précaires en Grèce. Fedasil, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA) et l'Office des étrangers "mettent tout en œuvre pour faire rapidement venir ces jeunes dans notre pays", assure le cabinet.