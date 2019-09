Cet universitaire (Science po) avait été, entre autres, directeur politique d'Ecolo et chef de cabinet des coprésidents Jean-Michel Javaux et Isabelle Durant. Il avait également joué un rôle important dans le cadre de la commission parlementaire sur l'affaire Publifin.

Alors que les membres d'Ecolo sont toujours réunis à Namur dans le but d'approuver, ou pas, les accords négociés en Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, un petit coup de théâtre vient de se jouer : Stéphane Hazée, député wallon et pilier du parti, a annoncé aux membres de son parti qu'il ne souhaitait pas devenir ministre, se disant "" par les années d'opposition. Sans aucun doute une perte pour Ecolo qui aura besoin de têtes bien faites pour siéger dans les gouvernements aux côtés du PS et du MR.