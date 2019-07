Virée estivale en Bourgogne. Pour le moment, il n’y a plus que la coalition bourguignonne, éventuellement élargie au CD&V, qui peut être testée pour la mise en place d’un gouvernement fédéral par les informateurs Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (SP.A), dont la mission a été prolongée lundi par le Roi jusqu’au 9 septembre.

La bourguignonne (ou l’anversoise) réunit la N-VA, les socialistes (PS et SP.A) et les libéraux (MR et Open VLD). Elle pourrait être renforcée par le CD&V. Pour les autres formations, la messe est - temporairement - dite. Pour diverses raisons, le Vlaams Belang, le PTB, le CDH et Défi avaient été écartés des discussions. Et, dimanche, il y a eu un tournant. Les informateurs avaient convoqué une première réunion plénière avec les huit partis encore dans le jeu afin de présenter la note de travail qu’ils avaient préparée suite aux contacts qu’ils avaient eus avec chacun d’eux. Mais Écolo a décliné l’invitation, refusant de s’asseoir à la même table que la N-VA.

(...)