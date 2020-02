Il faut les voir se saluer. Une vraie bande de potes. Ce matin-là, dans un bistro de la capitale, La Libre a convié une série de soutiens à l’autre candidat à la présidence du Mouvement réformateur bruxellois, David Leisterh. À 35 ans, le député régional et président du CPAS de Watermael-Boitsfort brigue la succession de Didier Reynders au sommet de la fédération régionale face à l’Ucclois Boris Dilliès.

Ami de longue date du président national Georges-Louis Bouchez, l’intéressé a officialisé sa candidature à la mi-janvier, après que son "écurie" a envisagé plusieurs formules en "ticket" pour représenter un groupe associant Alexia Bertrand (cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois), Vincent De Wolf (député bruxellois et bourgmestre d’Etterbeek) et les députés régionaux David Weytsman et… David Leisterh donc. Finalement, ce groupe d’élus s’est accordé sur une formule plus simple, soit une unique candidature.