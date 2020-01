Le terme, trouvaille de Denis Ducarme en pleine campagne à la présidence, a fait mouche. Georges-Louis Bouchez était "le candidat des barons du parti". En interne, on évoque alors une présidence encadrée par une sorte de comité des sages, destinée à contrôler son tempérament très offensif. On évoque même un choix destiné à chauffer la place à Charles Michel durant ses années à la présidence du Conseil de l’Europe, tandis que l’ombre du Wavrien planera sur chaque décision stratégique au MR. Jean-Marc Nollet et Paul Magnette ont bien rigolé lorsque Conner Rousseau a changé Georges-Louis en "Charles-Louis" en négociations, comme le relate Le Vif.