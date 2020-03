Le samedi 29 février, le chef de groupe PTB au Parlement wallon, Germain Mugemangango, expliquait dans La Libre que certaines pratiques en matière de missions parlementaires en Wallonie le laissaient un peu perplexe. Évoquant l’organisation d’un voyage à New York en lien avec les violences faites aux femmes, il déplorait le manque de transparence sur le coût du voyage et sur les objectifs. Depuis cet entretien, la mission qui aurait vu une seule députée wallonne s’y rendre a été annulée pour cause de Covid-19.