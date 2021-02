"Le fait que des présidents de parti en arrivent à faire de telles sorties dans la presse prouve qu’il n’y a plus de débat démocratique là où il doit se trouver" Politique belgeInterview Adrien de Marneffe

Les propos du bourgmestre de Hamoir avaient déclenché une grosse polémique il y a trois mois. Ce mercredi, le président d'Ecolo a admis ne pas respecter lui-non plus la bulle de 1. "Ce n’est pas dans les médias que ces débats doivent avoir lieu mais dans les instances politiques de ce pays. Mais elles ne fonctionnent plus depuis un an", juge Patrick Lecerf (MR). "Il faut bien relire la définition du mot dictature.."