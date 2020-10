L’histoire aime les paradoxes. La coalition Vivaldi a pu être mise en place grâce à l’appui décisif de deux libéraux flamands hostiles à la constitution d’un gouvernement sans la N-VA : Alexander De Croo, devenu depuis Premier ministre, et Egbert Lachaert, le président de l’Open VLD. La rupture avec Bart De Wever remonte à cet été. Le 31 juillet, le président de la N-VA, alors préformateur aux côtés de Paul Magnette, annonce sur VTM ne plus vouloir négocier avec le MR. Par ricochet, c’est l’ensemble de la famille libérale, Open VLD y compris, qui risque de se faire exclure des discussions. Le coup est tellement violent qu’Alexander De Croo et Egbert Lachaert comprennent qu’il leur faut opter pour l’autre grand scénario de majorité : l’alliance entre les familles socialiste, libérale et écologiste, renforcée par le CD&V (la Vivaldi, donc).