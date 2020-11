Un plan de revalorisation des allocations sociales sera mis en œuvre qui aboutira d'ici la fin de la législature à une augmentation de 22,25% du revenu d'intégration sociale (RIS), de l'allocation de remplacement de revenu des personnes handicapées et de la garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA), a indiqué la ministre de l'Intégration sociale, Karine Lalieux, dans son exposé d'orientation politique devant la commission des Affaires sociales de la Chambre.

En 2019, 15% des Belges étaient en situation de pauvreté. La crise sanitaire a un effet accélérateur et entraîne vers la précarité des publics que l'on croyait à l'abri des soucis financiers, comme des indépendants et des travailleurs du secteur culturel.

"Si on n'agit pas rapidement, la paupérisation de notre population va s'aggraver", a averti l'ex-présidente du CPAS de Bruxelles. "On ne va pas se voiler la face: des pans entiers de notre vie sont à l'arrêt et de plus en plus de gens sont plongés dans la précarité". Et, outre la perte de revenus, les problèmes s'accumulent. Le confinement pèse sur les moyens des ménages modestes qui doivent faire face à de dépenses d'électricité en hausse, se procurer les instruments qui permettent aux enfants de suivre l'enseignement en ligne, ne peuvent se fournir dans les magasins de seconde main et doivent se passer de la cantine scolaire.

Parmi les mesures du nouveau gouvernement, figure l'augmentation des allocations sociales. "Les budgets ont été identifiés", a assuré Mme Lalieux. L'opération commencera dès le 1er janvier 2021 et, d'ici 2024, une cheffe de famille avec enfants verra par exemple son RIS augmenter de 300 euros par mois (l'augmentation incluant l'indexation et la répartition de l'enveloppe bien-être).

Par ailleurs, le bonus de 50 euros accordé aux allocataire sociaux, décidé sous le gouvernement précédent, sera prolongé jusqu'au 31 mars.

L'un des défis à relever est d'amener les gens qui en ont besoin au CPAS. "Beaucoup d'entre eux ne vont pas aux CPAS. Il faut aller les chercher", a souligné la ministre.

Pour les atteindre, des campagnes de communication ont déjà été lancées. Les CPAS ont également reçu, via la banque carrefour de la sécurité sociale, l'ONEm et l'INASTI, des listes de personnes qu'ils peuvent contacter. La tâche s'ajoute aux autres missions qui mobilisent les travailleurs des CPAS. Tout transfert de charge sera compensé, a assuré Mme Lalieux.