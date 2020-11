Frédéric Chardon et Antoine Clevers

Reconstitution. Le 1er octobre, après 16 mois de négociations, la coalition Vivaldi est sur pied. La Belgique a enfin un nouveau gouvernement fédéral de plein exercice, soutenu par une majorité parlementaire. Mais pourquoi a-t-il fallu autant de temps ? Quels furent les obstacles à surmonter ? Et le rôle joué par les principaux acteurs politiques ? La Libre a pu reconstituer, en six épisodes, cette interminable période au cours de laquelle le pays a tangué plus d’une fois.

Épisode 5 : La mission de Paul Magnette et de Bart De Wever échoue et ouvre la voie à la Vivaldi.