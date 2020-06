Dire que la Flandre d’aujourd’hui porte la marque du patron de la N-VA n’est pas exagéré. Grand animateur des débats importants de la décennie écoulée sur la scène politique, Bart De Wever est un fin tacticien et un redoutable communicant qui ne laisse personne indifférent. Un parcours hors du commun pour cet homme qui prétendait, en 2006, n’avoir qu’une seule mission dans la vie : faire triompher le nationalisme et écraser l’extrême droite partout en Flandre. Le journaliste Joël De Ceulaer (1 964), senior writer au journal De Morgen, a consacré un ouvrage au patron de la N-VA intitulé De tragiek van de macht. Brief aan Bart De Wever. (Éd. Lannoo). Pour La Libre, il livre son analyse et tente de percer le mystère qui entoure le personnage Bart De Wever.

Bart De Wever reviendra-t-il à l’avant-plan, on le voit moins ces derniers temps ?