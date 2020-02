Le président socialiste "n'en a rien à faire de la Belgique", selon le leader des nationalistes flamands.

Pour sa première grande interview depuis les élections du 26 mai, Bart De Wever ne prend pas de pincettes. S'il n'épargne pas la présidente de l'Open VLD, Gwendolyn Rutten, la cible de ses attaques est surtout Paul Magnette (PS). Le leader nationaliste n'arrive toujours pas à digérer la sortie du bourgmestre de Charleroi ce 14 février, qui a conduit à terme à la démission de Koen Geens de sa mission royale. "Il a été un faible leader et a fait un choix lâche en disant stop", s'emporte De Wever ce samedi 22 février dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Le bourgmestre d'Anvers prend très personnellement la décision du président socialiste de ne pas continuer les négociations avec la N-VA. "Paul Magnette a fait preuve d'une brutalité que je n'avais jamais connue auparavant. Il a humilié Koen Geens jusqu'à l'os, ainsi que la N-VA et toute la Flandre en réalité", insiste-t-il, jugeant même que le PS a fait "preuve d'une arrogance inédite".



Pour De Wever, le président socialiste a signé l'arrêt de mort de la Belgique. "Si vous voulez faire exploser la Belgique, reproduisez les actes de Magnette", ironise-t-il, ajoutant que le bourgmestre de Charleroi "n'en a rien à faire de la Belgique". Le leader des nationalistes flamands a toutefois reconnu que notre pays, selon lui, n'existait plus depuis bien longtemps. "La Belgique est morte depuis dix ans. Depuis tout ce temps, nous n'arrivons plus à diriger le pays avec une majorité des deux côtés de la frontière linguistique. Le pays est fini, déclare-t-il à Het Nieuwsblad. Paul Magnette le sait aussi, mais il n'ose pas le dire à ses électeurs. (....) Il veut profiter le plus longtemps possible du confort financier de la Flandre".