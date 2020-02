Elio Di Rupo (PS), en compagnie de Julien Lapraille, et Denis Ducarme (MR), avec son fils, ont à nouveau tenu à partager leur talent en pâtisserie.

En communication politique, le moindre événement d'agenda peut être transformé en opportunité. Et depuis 2019, la chandeleur, qui avait lieu ce dimanche 2 février 2020, fait manifestement partie du lot.

L'an dernier, Elio Di Rupo (PS) et Denis Ducarme (MR) s'étaient illustrés par photos interposées autour de la chandeleur sur les réseaux sociaux, Le premier s'était attiré les quolibets d'internautes attentifs, fustigeant la mise en scène : les plaques de cuisson étaient éteintes, la crêpe fort petite pour la taille de la poêle et le plan de travail de l'ex président du PS était totalement propre et rangé. Denis Ducarme avait répliqué avec une séquence détaillant toute la cuisson de ses crêpes, jusqu'au traditionnel jeté du disque de pâte.

Et en 2020 ? Les deux hommes politiques ont remis cela ! Et cette fois, Elio Di Rupo a mis les petits plats dans les grands : vidéo en mode tuto soigneusement montée, au moyen de produits locaux et en compagnie d'un chef reconnu et ayant pignon sur rue sur le plan médiatique : Julien Lapraille (ex-Top Chef)

Denis Ducarme, pour sa part, est resté dans la simplicité, avec une photo de lui derrière les fourneaux, en compagnie de son fils Antoine. Postée juste avant d'aller débattre sur les antennes de RTL-TVI...