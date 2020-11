Il aura fallu seize mois de tergiversations pour voir un nouveau gouvernement émerger des élections et s’installer au pouvoir. Il s’en est fallu de peu pour que le record de 2011 soit battu. C’est que les deux scénarios possibles présentaient chacun un handicap majeur. Le premier, associant PS et N-VA, supposait un accord entre deux partis que tout ou presque semblait opposer. Le second, la Vivaldi entraînait la mise à l’écart du plus grand parti flamand, la N-VA, et ne permettait pas d’obtenir une majorité sur le banc néerlandophone. Finalement, c’est la Vivaldi qui a émergé. Mais qu’en pense-t-on en Flandre ? Pendant cinq jours, La Libre donne la parole à une personnalité dont la voix compte au nord du pays.

Aujourd’hui, la sociologue Bea Cantillon (UAntwerpen).