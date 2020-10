Belgique, Suisse et Allemagne en difficulté... Le fédéralisme serait-il un frein dans la gestion de la crise sanitaire? Politique belgeAnalyse07:51 Stéphane Tassin

© Montage (AFP et Belga)

On peut se demander si le fédéralisme est un atout ou un frein à la gestion d’une crise sanitaire comme celle que le monde entier vit en ce moment. Surtout lorsqu’on constate que la Belgique et la Suisse sont dans le peloton de tête en termes de contaminations et que l’Allemagne, bon élève jusque-là, est en proie à certaines difficultés.