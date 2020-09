Il succède ainsi à Robert Tollet, en place depuis 1988. Après avoir obtenu une licence en Sciences économiques de l'ULB et une maîtrise en Économétrie, Benoit Bayenet décroche le titre de docteur en Sciences économiques de l'ULB. Professeur à l'ULB et à l'ULG notamment pour les cours de politiques économiques et de finances publiques, il est connu pour ses travaux de recherche relatifs au fédéralisme budgétaire et plus particulièrement au financement des entités fédérées, à la politique économique régionale et au financement de l'enseignement universitaire.

Il est aussi vice-président du Comité de direction de la Sogepa et était jusqu'ici membre coopté du CCE.

Organe consultatif paritaire, le Conseil central de l'économie (CCE) a pour mission d'"émettre à l'attention des Chambres législatives, du Conseil des Ministres, d'un ou plusieurs ministres ou de toute autre instance publique fédérale, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous la forme de rapports écrits, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l'économie nationale".