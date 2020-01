Politique belge Bouchez et Coens doivent trouver une nouvelle majorité pour mardi F.C.

Près de quatre heures… Mardi, les informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) sont entrés à 15 h 30 au Palais et n’en sont sortis que vers 19 h 30. Officiellement, ils ont présenté le fruit de leurs travaux au chef de l’État : un document de 30 pages, égrainant des mesures susceptibles de fonder le début d’une véritable négociation gouvernementale. On pensait que leur mission s’arrêterait là, qu’ils passeraient la main. Mais non.