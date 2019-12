Cieltje Van Achter, vice-présidente de la N-VA, était invitée ce matin sur les ondes de Bel RTL. Elle s’est exprimée sur les négociations en cours au niveau fédéral, après la nomination de deux nouveaux informateurs.

Elle a également réagi au projet qui avait été présenté par Paul Magnette pour un gouvernement fédéral. "C'est un ouf de soulagement", assure-t-elle, quant à la fin de la mission du président du PS.

Et d'ajouter: "On était vraiment inquiets face à la possiblie formation d'un gouvernement arc-en-ciel. Nous avons reçu les notes de Paul Magnette seulement samedi soir. Monsieur Magnette s’est surement dit qu’il devait encore donner la note à la N-VA avant d’aller chez le Roi. On a lu cette note dimanche et on a constaté que c’était vraiment un projet rouge-vert et que ça ne nous plaisait pas. Donc il est clair qu'on était vraiment inquiet de voir que la formation d’un arc-en-ciel était sur la table."