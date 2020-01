Les informateurs royaux doivent mettre à profit la semaine à venir pour tester à fond la possibilité d’un accord entre le PS et la N-VA, comme le réclame ardemment le CD&V. Le manège repart pour un tour sans que personne ou presque ne croit à une solution. Pour Éric Thiébaut (PS), député à la Chambre, cette situation doit cesser. "Je l’ai dit au groupe PS à la Chambre et en bureau de parti. Il faut se rendre à l’évidence : on a fait le tour de tous les scénarios possibles et on est en train de s’enliser."

(...)