Alors que toutes les réunions de conseils d’administration en lien avec Nethys, Énodia, ou encore Finanpart, qui se sont tenues cette semaine ont duré des heures, l’AG de Nethys de vendredi midi aura duré 18 minutes. Muriel Targnion (PS) qui portait la voix de l’actionnaire ultra-majoritaire Finanpart a fait ce que sa feuille de route prévoyait. Elle a permis d’acter la démission des administrateurs du conseil d’administration de Nethys et la nomination de trois nouveaux administrateurs. En l’occurrence, Bernard Thiry, Jean-Pierre Hansen et Laurent Levaux (lire portraits ci-dessous).

Il faut dire que Muriel Targnion était accompagnée de deux autres administrateurs de Finanpart (et Énodia), Muriel Gerkens (Écolo) et Jean-Claude Jadot (MR). Il s’agissait d’être certain que la bourgmestre socialiste de Verviers suive à la lettre la feuille de route que lui a donnée, jeudi soir, très tard, le CA de Finanpart.